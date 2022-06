Ukraine : « Destructions catastrophiques » dans l’Est où la Russie resserre son étau

L’offensive russe sur le Donbass se poursuit sans relâche selon les autorités ukrainiennes, qui font état mardi de « destructions catastrophiques » à Lyssytchansk, ville voisine de Severodonetsk, où près de 570 personnes seraient désormais retranchées dans l’usine chimique Azot.

Sur le plan diplomatique, Moscou a encore haussé le ton contre la Lituanie en lui promettant des « mesures » aux « sérieuses conséquences négatives » pour sa population, après que Vilnius eut introduit pendant le week-end des restrictions sur le transit par voie ferrée de marchandises frappées par les sanctions européennes en direction de Kaliningrad, enclave russe stratégique et militarisée sur la mer Baltique.

Sur le terrain, le gouverneur de la région de Lougansk (est) a fait état dans la matinée de « combats (en cours) dans la zone industrielle de Severodonetsk » et de « destructions catastrophiques à Lyssytchansk ».

Selon lui, « les dernières 24 heures ont été difficiles » pour les forces ukrainiennes et « les frappes sur les (trois) ponts reliant Severodonetsk et Lyssytchansk déjà détruits » continuent, coupant toujours plus la première de ces deux villes d’environ 100.000 habitants du reste des territoires contrôlés par Kiev.

Plusieurs villes du Donbass encore sous le contrôle de Kiev se préparent néanmoins à une avancée des troupes russes, comme Sloviansk et Kramatorsk, à l’est de Severodonestk. « Le front s’est rapproché ces dernières semaines, jusqu’à 15-20 kilomètres », a ainsi expliqué à l’AFP Vadym Lyakh, maire de Sloviansk, qui espère l’arrivée rapide des « nouvelles armes » dont l’armée ukrainienne à besoin.