Ukraine : Premier soldat russe condamné pour crime de guerre .Il écope de la prison à vie

Près de trois mois après l’invasion du pays par Moscou, le premier soldat russe jugé pour crime de guerre, Vadim Chichimarine, a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie à Kiev , lundi 23 mai.

Il était jugé pour avoir tué un civil sexagénaire ukrainien, le 28 février dans le nord-est du pays. Le militaire avait rapidement plaidé coupable, et le procureur avait requis la prison à perpétuité.

Le soldat, au visage juvénile et au crâne rasé, vêtu d’un sweat-shirt gris et bleu à capuche, a écouté, seul dans un box de verre, le verdict lu en ukrainien, tandis qu’une interprète le lui traduisait en russe. « Le meurtre a été commis avec une intention directe », a déclaré le juge. « Chichimarine a violé les lois et coutumes de la guerre », a-t-il poursuivi.

Le parquet avait requis jeudi la peine maximale, la prison à vie. Le soldat avait plaidé coupable la veille. Il avait déclaré devant le tribunal avoir agi sous la pression d’un autre soldat alors qu’il tentait de fuir vers la Russie à bord d’une voiture volée, en compagnie de quatre autres militaires.