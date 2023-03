Ukraine: « Violents combats » pour le centre de Bakhmout

Les forces ukrainiennes et russes ont dit lundi se livrer à « de violents combats » pour le centre de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, et dont Moscou tente de s’emparer depuis l’été au prix de lourdes pertes.

Cette ville est devenue un symbole de la résistance acharnée de l’Ukraine face au Kremlin, et Kiev espère y épuiser les forces ennemies pour pouvoir être en position de lancer une vaste contre-offensive.

« Des détachements d’assaut (du groupe paramilitaire russe) Wagner attaquent depuis plusieurs directions en tentant de percer la défense de nos troupes et d’avancer vers les quartiers centraux », a indiqué dans la matinée le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandr Syrsky cité par le centre de presse de l’armée.

« Plus nous sommes proches du centre-ville, plus durs sont les combats, plus il y a d’artillerie », lui a fait écho Evguéni Prigojine, patron de Wagner dont les hommes sont en première ligne des combats pour Bakhmout.

Prigojine a reconnu que ses forces se heurtaient à une féroce résistance. « La situation à Bakhmout est difficile, très difficile. L’ennemi se bat pour chaque mètre », a-t-il déclaré dans un message sur les réseaux sociaux. « Les Ukrainiens jettent des réserves sans fin (au combat) », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, certains en Ukraine s’interrogent sur la nécessité pour Kiev de continuer à se battre pour cette ville dont la défense implique de lourdes pertes aussi pour l’armée ukrainienne.

Et elles risquent de s’alourdir encore si les troupes russes parviennent à encercler Bakhmout alors qu’elles ont déjà réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des soldats ukrainiens.