Un avion espion israélien détecté près des côtes tunisiennes

Des sources citées par le site Middle East Monitor, basé à Londres ont révélé mardi avoir détecté un avion espion israélien volant près des côtes tunisiennes.

Les sources ont indiqué que l’avion de l’unité de renseignement Nachshon-Shavit était parti de la base aérienne de Nevatim, au sud d’Israël.

D’après les mêmes sources, l’appareil volait également près des côtes de l’ouest de la Libye et que la semaine dernière, des manœuvres militaires entre la Turquie et la Russie ont eu lieu en Méditerranée.

Les manœuvres militaires turques coïncident avec l’annonce par les médias turcs de l’intention d’Ankara d’établir deux bases militaires en Libye, dans le cadre de sa coopération en matière de sécurité avec le gouvernement d’entente nationale (GEN) à Tripoli.

Une délégation ministérielle turque est arrivée mercredi dans la capitale libyenne et a rencontré Fayez Al-Sarraj, président du GEN reconnu par les Nations Unies.

« Le président du GEN, Fayez Al-Sarraj, a reçu à Tripoli une délégation turque de haut niveau comprenant le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu, le ministre du Trésor et des finances Berat Albayrak, le chef de l’organisation nationale de renseignement turque Hakan Fidan, et un certain nombre d’autres hauts fonctionnaires turcs », a annoncé le bureau des médias de la GEN dans un communiqué de presse.

La réunion a permis de discuter des développements en Libye, des efforts internationaux pour résoudre la crise actuelle, de la reprise des activités des entreprises turques en Libye, des mécanismes de coopération et d’intégration dans les domaines des investissements, des infrastructures et du pétrole, ainsi que de l’approche adoptée par la Libye pour développer le concept de développement par le biais d’un partenariat entre les secteurs public et privé.

La réunion a également permis d’assurer le suivi de la mise en œuvre du mémorandum d’entente militaire et de sécurité signé entre les deux pays en novembre dernier, notamment en ce qui concerne la coopération dans le renforcement des capacités libyennes de défense et de sécurité, et de faire le point sur le mémorandum d’entente relatif à la détermination des puissances maritimes.