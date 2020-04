Un plan terroriste pour contaminer des sécuritaires au Coronavirus déjoué

La direction générale de la garde nationale a annoncé dans un communiqué publié, jeudi 16 avril 2020, que l’unité d’enquête dans les crimes terroristes au sein de la direction de la lutte contre le terrorisme de la garde nationale a réussi à déjoué un plan terroriste, visant des agents sécuritaires.

En effet, un élément terroriste originaire du gouvernorat de Kebili, impliqué dans une affaire judiciaire à caractère terroriste et récemment libéré, a profité de son pouvoir moral sur le reste des éléments terroristes de la région, notamment, ceux qui ont des symptômes du Covid -19 pour les inciter à tousser et éternuer dans les locaux des forces sécuritaires, dans le but de les contaminer.

Après interrogatoire, il a affirmé qu’il a échoué à réaliser ce plan en raison des mesures rigoureuses prises au sein du poste de police dans le cadre de lutte contre le Coronavirus.

Le parquet a autorisé le pôle judiciaire contre le terrorisme à le placer en garde à vue. Tandis que le deuxième élément terroriste sera placé en confinement obligatoire, jusqu’à la sortie des résultats d’analyses.