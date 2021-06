Un protocole sanitaire rigoureux pour les examens nationaux

Le ministre de l’Education Fethi Slaouti a annoncé que son département a mis en place un protocole sanitaire rigoureux pour garantir le déroulement des examens nationaux dans les meilleures conditions et préserver la santé des élèves et de toute la famille éducative.

- Publicité-

Il a souligné mardi, dans une déclaration aux médias en marge de la signature de conventions avec la cité des sciences de Tunis et un nombre d’universités publiques, que le ministère suit de très près la situation sanitaire dans les établissements éducatifs, précisant que plusieurs scénarios ont été envisagés selon l’évolution de la situation pandémique dans le pays.

« Le ministère de l’Education est prêt à assurer le démarrage des examens nationaux » a-t-il affirmé, réitérant la volonté de son département à faire réussir l’année scolaire en général.

D’autre part, il a relevé que des campagnes de sensibilisation seront menées dans les médias, notamment sur la chaine éducative, pour lutter contre les tentatives de triche et de fraude visant à informer les élèves des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées pour toutes infractions aux règles.

Il convient de rappeler que la session principale du baccalauréat aura lieu les 16,17,18,21,22 et 23 juin courant, alors que la session de contrôle se tiendra les 6,7,8 et 9 juillet 2021.

Les examens de fin de l’enseignement de base se dérouleront les 1er,2 et 3 juillet 2021, alors les examens de fin de l’enseignement de base technique et le concours d’entrée aux collèges pilotes seront organisés les 28,29 et 30 juin 2021.