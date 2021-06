Un week-end particulièrement meurtrier sur les routes

Quinze personnes ont été tuées et 28 autres ont été blessées dans des accidents de la route, survenus le week-end dernier (vendredi, samedi et dimanche), indique, lundi, l’Observatoire national de la sécurité routière.

«Un bilan très lourd», avertit l’Observatoire dans un communiqué qui précise que la principale cause de ces accidents, qui ont été enregistrés dans plusieurs gouvernorats, sont «l’excès de vitesse, le manque de vigilance et le dépassement interdit.»

L’Observatoire a, dans ce sens, exhorté l’ensemble du tissu associatif et institutionnel à s’engager activement dans les efforts de sensibilisation des usagers de la route à une plus grande vigilance et à adopter une conduite sage.

L’Observatoire a appelé les journalistes, exerçant dans la presse écrite et audiovisuelle, à le soutenir dans ces efforts de sensibilisation, en accordant une attention toute particulière à la question de la sécurité routière.