Une délégation d’opérateurs économiques russes en visite en Algérie

Le ministre algérien de l’Industrie, Ahmed Zaghdar a rencontré le ministre du Gouvernement de Moscou, chef de Département des Relations internationales et de l’Economie extérieure de Moscou, Sergei Cheryomin avec lequel il a évoqué les voies de renforcement de la coopération industrielle entre l’Algérie et la Russie, a indiqué un communiqué du ministère, cité par AL24 News .

Les deux parties ont examiné les voies de « renforcement de la coopération économique entre l’Algérie et la Russie notamment dans le domaine industriel, en vue de la hisser au niveau des relations historiques et politiques entre les deux pays ».

Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué les domaines « qui offrent des opportunités de partenariat fructueux entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues russes, à l’instar des industries mécaniques et ferroviaires, des industries pharmaceutiques, minières et sidérurgiques, outre les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de la culture », précise-t-on de même source.

Les deux parties « ont convenu d’intensifier les visites et les contacts entre les hommes d’affaires et les opérateurs économiques des deux pays, pour définir les projets et les partenariats réalisables pour la prochaine période », ajoute le communiqué.

Sergei Cheryomin effectue une visite de travail en Algérie à la tête d’une délégation d’opérateurs économiques russes.