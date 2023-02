Une entreprise US de composants automobiles revient en force en Tunisie

Les composants automobiles des plus grands concessionnaires sont très souvent fabriqués en Tunisie. Volants, et airbag, tout comme la console centrale, les faisceaux de câblage, les circuits imprimés, les cartes électroniques, voire des pièces pour les sièges et bien d’autres.

L’une des plus grandes entreprises américaines spécialisées dans la fabrication de composants automobiles revient en force sur le marché intérieur tunisien, après avoir quitté le pays en 2011.

En fait, elles ne sont pas moins de 200 entreprises, employant près de 85 000 salariés (dont 15% de cadres), à y opérer , à un rythme en plein régime annuel, ne souffrant pas de saisonnalité, contribuant à hauteur de 6.4% dans la formation du PIB.

Une source du ministère de l’Industrie a confirmé à African Manager que l’entreprise en question est considérée comme l’une des plus grandes sur le plan international, dans le domaine de l’industrie des composants automobiles. Selon la même source, c’est un signe positif pour attirer davantage d’autres grandes entreprises.

La Tunisie se classe en effet au deuxième rang en Afrique dans le domaine de l’exportation de pièces détachées et composants automobiles vers l’Union européenne, ce secteur étant considéré comme l’une des activités mécaniques et électriques les plus importantes dans le pays, car il a connu un développement rapide et un changement qualitatif sur le plan technologique.

La Tunisie dispose du potentiel et des compétences qui lui permettent d’attirer une part importante des investissements dans l’industrie des composants automobiles.

Elle aspire à doubler ses exportations industrielles, coïncidant avec le lancement officiel de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation.

En outre, l’objectif est de proposer un nouveau modèle de développement industriel, qui s’inscrit dans la vision future du gouvernement, pour revitaliser l’économie nationale et fixer des objectifs futurs d’augmentation de la valeur ajoutée du secteur , pour atteindre environ 18% d’ici 2025 et environ 20% d’ici 2035, avec le doublement de la valeur des exportations, pour la porter à 18 milliards de dinars d’ici 2025 et à 36 milliards de dinars en 2035.

640 000 emplois d’ici 2025

Ainsi, la Tunisie cherche à renforcer le secteur avec des ressources humaines spécialisées en atteignant 640 000 emplois industriels d’ici 2025, et 840 000 en 2035, selon les indicateurs publiés par le ministère de l’Industrie.

Compte tenu de sa grande efficacité, une Charte de partenariat entre les secteurs public et privé dans l’industrie automobile et ses composants a été signée, pour des investissements en 2027.

Les objectifs de la charte comprennent l’augmentation des exportations tunisiennes de composants automobiles de 7,5 milliards de dinars à 14 milliards de dinars d’ici 2027 et la création de 60 mille emplois en 2027 . À moyen terme, la charte de partenariat attirera des investissements dans la fabrication de véhicules électriques et intelligents.

Au cours de cette année, la Tunisie a pu attirer 26 grands projets industriels d’une valeur d’investissement de 1215 millions de dinars et d’une capacité opérationnelle de 27 mille emplois.

L’industrie des composants automobiles représente la part du lion de ces projets à hauteur de 80% et les 20% restants sont répartis entre des projets liés aux industries textiles, pharmaceutique, et de la chaussure.