Une offensive à Rafah risque «d’isoler Israël et de nuire à  sa sécurité à long terme», selon Blinken

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a réitéré la mise en garde de l’administration Biden contre le lancement par Israël d’une grande offensive terrestre à Rafah.

Il a indiqué que les États-Unis partageaient l’objectif d’Israël de vaincre le Hamas et d’assurer sa sécurité à long terme, mais qu’une opération à Rafah « n’est pas le moyen d’y parvenir ».

« Cette opération risque de provoquer la mort de nouveaux civils. Elle risque de perturber davantage l’acheminement de l’aide humanitaire. Elle risque d’isoler davantage Israël dans le monde et de mettre en péril sa sécurité et sa crédibilité à long terme », a déclaré Blinken aux journalistes sur le tarmac de l’aéroport Ben Gurion.

