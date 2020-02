Une partie des exercices militaires « African Lion » se déroulera en Tunisie

Les exercices militaires conjoints États-Unis-Maroc “African Lion” de 2020 verront une partie des opérations d’entraînement se dérouler au Sénégal, en Tunisie et en Espagne, a rapporté Far-Maroc, un site web spécialisé dans l’actualité militaire.

« African Lion » aura lieu du 23 mars au 3 avril et est conçu pour renforcer l’interopérabilité des actions communes entre les pays partenaires face au terrorisme mondial.

Les manœuvres annuelles, menées par le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et les Forces armées royales marocaines (FAR), sont l’occasion de consolider la coopération et la formation militaires, ainsi que l’échange d’expériences et d’expertise.

Environ 5 000 militaires des États-Unis, d’Égypte, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, de Tunisie, de Belgique, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni, d’Australie, des Pays-Bas et du Portugal participeront aux exercices militaires conjoints Lion d’Afrique 2020.

Rien qu’au Maroc, il y aura un exercice sur la préparation médicale, un exercice à grande échelle avec des munitions réelles, ainsi que des exercices aériens et maritimes et un entraînement en première ligne.

Les États-Unis et les FAR organisent les exercices “African Lion” 2020 avec les pays partenaires afin de renforcer leur capacité militaire à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à maintenir la sécurité et la paix et à combattre les menaces transnationales.