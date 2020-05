Une patiente vainc le Coronavirus grâce à la technique du poumon artificiel

Une patiente atteinte du covid-19 a pu vaincre la maladie grâce à la technique du poumon artificiel, apprend, samedi, l’agence TAP auprès de son médecin traitant spécialiste en réanimation et anesthésie, Nourredine Ben M’barek.

Admise dans un état critique et hospitalisée pendant plus d’un mois dans une clinique privée, la patiente âgée de 67 ans et souffrant d’hypertension artérielle, est rétablie complètement, a-t-il dit.

Il a fait savoir que cette technique est utilisée pour la première fois en Tunisie pour les malades du coronavirus qui ne répondent pas positivement à la respiration artificielle.

Il a ajouté qu’elle s’est avérée efficace et qu’il ne faut pas hésiter, selon lui, à l’utiliser, d’autant plus que 41% des patients atteints de cette épidémie dans le monde ont été sauvés grâce au poumon artificiel.

Ben M’barek avait fait savoir, dans une déclaration précédente à la TAP, que des médecins de La Rabta et de la Clinique Taoufik, du secteur public et privé, ont réussi à sauver la vie d’une patiente atteinte du covid-19 grâce à la technique du poumon artificiel.

Il a expliqué que le recours à cette technique est recommandé lorsque le patient ne répond pas à la respiration artificielle.