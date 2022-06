Une victoire et un faux pas du leader espérantiste feront les affaires de l’US Monastir

– La phase du play-off du championnat de la ligue 1 du football professionnel aborde sa dernière ligne droite, au bout de laquelle sera connu le champion de Tunisie pour la saison 2021-2022.

A deux journées de l’issue de la compétition, les choses semblent se préciser et la bataille pour le titre s’est finalement converti en un duel entre l’Espérance sportive de Tunis, actuel leader (20 points) et l’US Monastir (2e, 18 points).

Au cours de la 9e et avant-dernière journée, le dauphin monastirien affrontera l’éternel lanterne rouge des play-offs (3 points), l’US Ben Guerdane, au stade Mustapha Ben Jannet avec la ferme intention d’enchaîner par un sixième succès, le troisième d’affilée, notamment, après celui acquis la semaine écoulée dans le derby sahélien aux dépens de l’Etoile du Sahel (2-0).

L’objectif des protégé de Faouzi Benzarti étant de conserver intactes leurs chances de sacre, le premier de leur histoire, jusqu’à la dernière journée.

Pour ce faire, les fils de la capitale du Ribat tenteront de jouer avec le même esprit affiché tout au long de la phase play-off, en espérant voir leur voisin étoilé réaliser la surprise de battre le leader espérantiste dans le clasico de la 9e journée.

Et bien que la mission des coéquipiers de Haykel Chikhaoui semble à leur portée vu leur efficacité offensive (12 buts marqués en 8 matchs), et la faible défense en face (15 buts encaissés), l’adversaire sudiste ne lésinera pas sur les moyens à sa disposition pour profiter de la pression subie par les monastiriens, tenter d’amorcer des contres rapides et prendre en cible les cages de Béchir Ben Said.

L’US Ben Guerdane aura pour mission, mercredi, de réaliser enfin le premier succès en play-off, notamment, après quatre revers de suite respectivement face l’ES Tunis (0-3), l’ES Sahel (0-3), le Club Africain (1-2) et le CS Sfaxien (0-1).

Une victoire pour sauver l’honneur est l’objectif premier du club de Ben Guerdane qui, se trouve être, le seul club du groupe play-off a n’avoir gagné aucun match. Il était, toutefois, parvenu a imposé le nul vierge à son adversaire de mercredi lors de la 4e journée.