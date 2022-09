Université Européenne: Remise des diplômes 2022 en présence du Conseil de l’Europe

L’Université Européenne de Tunis a organisé, samedi 24 septembre, la cérémonie de collation des grades de la promotion 2022, ponctuée de chaleureux adieux et de retours sur les réalisations de l’année.

Une cérémonie à la fois conviviale et émouvante tandis que les récipiendaires se préparent à aller faire leur marque, rehaussée par la présence du représentant du Conseil de l’Europe, Toni Pavlovski, du corps professoral de l’Université, des parents, amis et journalistes, venus nombreux à cette occasion.

La remise de diplômes a été organisée dans le cadre du « 1er campus intelligent et nouvelle génération en Tunisie du Groupe Université Européenne de Tunis », composé de l’« Europe de Com & Business » et de « Sciences Po Tunis ».

Il y a une satisfaction unique en son genre à compléter un parcours exigeant. Et c’est dans ces termes que le ton a été donné.

Une Université à vocation internationale

Le contexte européen et international permet à l’étudiant d’évoluer dans un environnement culturel.

A cet effet, Africanmanager a interrogé le major de sa promotion Achref Khalil Saïdi, étudiant en sciences politiques, sur son parcours et ses ambitions.

Il a expliqué que son choix s’est arrêté sur les Sciences Po car l’Université Européenne est la seule en Tunisie à fournir une licence dans cette discipline, contrairement aux universités publiques, et que par conséquent, on peut y apprendre les bases du métier dès le début.

De plus, le choix est multidisciplinaire permettant de s’ouvrir sur le monde et de découvrir d’autres cultures.

Achref conclut son témoignage en affirmant que l’Université propose des partenariats avec plusieurs universités étrangères, et incite les jeunes à découvrir les programmes d’échange et autres cursus internationaux. « Avec ma licence en Sciences Po, j’aurai prochainement l’opportunité d’étudier à l’ENAP à Montréal, et de ce fait, acquérir le plus nécessaire à mon cursus ».

De son côté, Lilia Kabali a entamé une licence en Communication spécialisée en politique. Elle a obtenu par la suite son master en relations internationales, ce qui lui a valu l’opportunité d’intégrer la prestigieuse Université UAM à Madrid. Elle a souligné que « ce qui distingue l’Université Européenne, ce sont justement les opportunités à l’échelle internationale, le niveau d’études excellent, le dévouement et l’écoute de l’administration qui m’ont permis de réaliser mes objectifs et d’obtenir une bourse à Madrid et à Tunis. » Et tout comme son camarade, elle incite les jeunes à vivre cette expérience qui promet un enrichissement culturel.

Un campus nouvelle génération

Le président du groupe Université Européenne de Tunis, Abderraouf Tebourbi, a félicité les récipiendaires, un « évènement symbolique, qui ouvrira les portes à la jeune génération pleine de promesses ».

Il a, en outre, souligné l’impact de l’Université à l’échelle internationale, et les nombreuses disciplines qui la distinguent des autres établissements, à savoir le management, l’entreprenariat, les finances, le trading, les Sciences-Po, l’informatique de gestion, et les Data-Sciences.

Il a par ailleurs, mis l’accent sur les valeurs et la qualité des enseignants, l’importance de l’expérience internationale et le taux d’insertion d’exception des étudiants.

« La spécialité de nos diplômes, c’est qu’ils sont agréés par le ministère de l’Enseignement supérieur, mais aussi accrédité par « l’European Accreditation Board of Higher Education ».

De plus, l’espace est actif et interactif pour les jeunes. Un espace de travail digital réunissant plus de 50 000 ouvrages consultables en temps réel, un intranet étudiant ainsi qu’une plateforme et un dispositif d’accompagnement pédagogique de recherche documentaire. Les outils nécessaires pour la réussite !