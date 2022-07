USA: Moins d’un tiers des Américains veulent que Joe Biden se représente en 2024

Le président Biden continue d’être impopulaire. Moins d’un tiers des Américains considèrent qu’il devrait se présenter pour un second mandat à la tête des États-Unis en 2024, selon un sondage Harvard CAPS–Harris Poll relayé par The Hill vendredi.

Seulement 29% des Américains estiment que Joe Biden devrait postuler à un nouveau mandat à la Maison-Blanche, contre 71% des répondants se disant opposés.

Parmi les raisons invoquées par les Américains opposés à une nouvelle candidature, la réponse la plus fréquente donnée est que le président démocrate est un « mauvais président » (45% des opposants à une nouvelle campagne de Joe Biden), quand d’autres le considèrent « trop vieux » (33%) ou pensent qu' »il est temps de changer » (25%).

Sujet d’inquiétude pour le président progressiste, Joe Biden n’est que peu soutenu par sa base électorale. « Seulement 30% des (électeurs) démocrates voteraient pour lui à la primaire démocrate pour la présidentielle », souligne Mark Penn, co-directeur de l’étude.

Un possible retour de Donald Trump, président entre 2016 et 2020, n’enthousiasme pas beaucoup plus les foules. Plus de six Américains sur dix (61%) se disent opposés à une nouvelle candidature du magnat de l’immobilier républicain qui fait régulièrement planer le doute à ce sujet.

Joe Biden a récemment affirmé vouloir se présenter une nouvelle fois en 2024, malgré les réserves d’une partie du camp démocrate.