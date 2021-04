Vaccin- Covid-19 : Don japonais pour la maîtrise de la chaîne du froid

Le gouvernement japonais a fait don de 1,049,828 dollars américains, soit environ 3 millions de dinars tunisiens pour renforcer la capacité du gouvernement tunisien au niveau de la chaîne du froid pour faciliter la vaccination contre la pandémie de Covid-19 et ce, avec pour objectif l’instauration d’une couverture sanitaire universelle (CSU).

Ce montant permettra, à travers le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), l’achat, l’installation et la logistique des équipements de la chaîne du froid ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles pour la bien gérer et maîtriser. Il permettra de renforcer également les capacités du personnel de santé publique, y compris les techniciens chargés de l’opération d’installation et de maintenance de ce matériel destiné au traitement des vaccins, outre, l’assistance technique et la formation qui leur seront fournis durant leur travail et ce, dans le cadre du « Soutien des livraisons du dernier kilomètre (Last one mile support)» pour s’assurer que les vaccins parviennent à chaque individu.

Ce don entre dans le cadre de la décision d’aujourd’hui du Gouvernement japonais d’accorder une aide d’urgence d’environ 39 millions de dollars à 31 pays d’Amérique latine, des caraïbes et d’Afrique afin de fournir du matériel de la chaîne du froid, y compris les installations de stockage frigorifique et le transport, à travers l’UNICEF.

Le Japon est également convaincu qu’assurer un accès équitable à l’échelle mondiale, y compris dans les pays en développement, et accélérer la vaccination, est le défi majeur de la communauté internationale. A cet égard, le Japon a annoncé, au mois de février cette année, une contribution de 200 millions de dollars à la COVAX, dont la Tunisie est parmi les premiers bénéficiaires. Dans ce cadre, le Japon co-organisera le «Sommet COVAX AMC» avec le Gavi en juin prochain et continuera d’étendre davantage son soutien au déploiement de vaccins à chaque personne dans le monde en vue de contenir le nouveau coronavirus le plus rapidement possible