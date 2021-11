Variant Omicron : Les premiers cas se multiplient en Europe

Le variant Omicron est bel et bien arrivé en Europe. Détecté à l’origine en Afrique australe, ce nouveau variant du Covid-19, plus contagieux et plus virulent, représente un risque « élevé à très élevé » pour l’Europe, selon l’agence de santé de l’Union européenne. Et s’il n’est pour l’instant pas possible de dire à quelle vitesse il circule, les cas de contaminations se sont multipliés samedi dans plusieurs pays européens, forçant certains États à prendre des mesures.

Ainsi, au Royaume-Uni, deux cas de contamination ont été détectés dans le pays. Pour faire face à cette situation, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé le retour du port du masque dans les magasins, mais aussi de nouvelles restrictions concernant les voyages, avec un durcissement des règles d’entrée pour les arrivants de toutes provenances : test PCR et isolement obligatoires jusqu’au résultat. Objectif : gagner du temps et ralentir autant que possible la propagation du variant Omicron.

Et l’inquiétude grandit dans plusieurs pays d’Europe. L’Allemagne a détecté ses deux premiers cas chez des voyageurs arrivés d’Afrique du Sud à l’aéroport de Munich, tandis qu’un autre cas a été enregistré en Italie. Puis, la République tchèque a annoncé à son tour un premier cas sur une patiente Covid-19 hospitalisée avec de légers symptômes à Liberec, dans le nord du pays. Aux Pays-Bas, à Amsterdam, une soixantaine de passagers, débarqués vendredi de Johannesburg et du Cap, étaient toujours en quarantaine près de l’aéroport. « Le variant Omicron a probablement été trouvé parmi les personnes testées », a indiqué l’Institut national de santé publique (RIVM), en attendant des résultats définitifs prévus dimanche.

En France, aucun cas n’a pour l’instant été confirmé, mais le ministère de la Santé serre déjà la vis, en annonçant que toute personne contact d’une autre testée positive au nouveau variant du Covid-19 devra s’isoler, même si elle est vaccinée.