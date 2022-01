Vents très forts attendus à partir de cette nuit et jusqu’à mercredi sur le nord et le centre

Des vents de secteur nord forts à très forts, souffleront à partir de lundi soir et jusqu’à mercredi 2 février 2022 sur le nord et le centre, à une vitesse de 60 à 80 km/h. Ils atteindront temporairement les 100 km/h notamment sur l’extrême nord, la région du Cap Bon et les hauteurs, indique un Bulletin de suivi publié par l’INM.

Des pluies éparses sont également attendues sur le nord et localement le centre. Ces pluies seront temporairement orageuses, demain, sur l’extrême nord-ouest.