Voici le « Plan Marshal » de l’UE pour la Tunisie

Ce n’a été publié sur le site de la présidence de la République tunisienne qu’après la publication par la Commission Européenne, mais Kais Saïed a déjà reçu ce matin du dimanche 11 juin 2023 à Carthage, le « Team Europe ». Il est composé de la présidente de la commission européenne Ursula Von Der Leyen, de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et du premier ministre allemand Mark Rutte.

Dans le camps tunisien présent à cette rencontre, deux absences de taille. D’abord celle de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, qui n’était d’ailleurs pas présente lors de la 1ère rencontre Saïed-Meloni. Ensuite celle de la ministre des finances Sihem Nemsia, théoriquement en charge de toutes les finances de l’Etat et aussi du dossier FMI, tout aussi théoriquement lié à cette réunion avec le « Team Europe ».

Au cours d’une déclaration de presse, faite ce matin à Carthage, Ursula Von Der Leyen a donné détail de ce qu’on pourrait appeler le « Plan Marshal » de l’Europe pour la Tunisie. Elle n’a pas parlé, ni du FMI, ni de la contrepartie demandée à la Tunisie.

Dans ce plan, « a Commission européenne envisage une assistance macrofinancière dès que l’accord nécessaire aura été trouvé. Nous sommes prêts à mobiliser jusqu’à 900 millions d’euros à cette fin. Et dans l’immédiat, nous pourrions fournir 150 millions d’euros supplémentaires d’aide budgétaire .

Le 2ème pilier est l’investissement et le commerce. Nous aimerions moderniser notre accord commercial actuel. Le secteur numérique est un axe important de nos investissements. Notre projet phare, le câble sous-marin Medusa, qui reliera les deux rives de la Méditerranée, apportera le haut débit dans la région, et sera un véritable pont numérique qui, d’ici 2025, reliera 11 pays du pourtour méditerranéen. En collaboration avec la Banque européenne d’investissement, nous investissons 150 millions d’euros dans ce projet .

Le plus grand domaine d’investissement. C’est notre 3ème pilier. La Tunisie cherche à exploiter son énorme potentiel d’énergies renouvelables. Et l’Union européenne a besoin de fournisseurs fiables d’énergie propre. Ainsi, nous devons investir dans nos infrastructures, pour que la Tunisie puisse exporter de l’énergie propre vers l’Europe. Une étape importante de ce voyage est l’interconnexion ELMED, un câble électrique sous-marin reliant la Tunisie à l’Italie. L’Union européenne investit plus de 300 millions d’euros dans l’interconnexion ELMED . C’est une excellente nouvelle pour la Tunisie et l’Europe.

A l’automne, nous proposons d’organiser ensemble un forum d’investissement pour amener davantage d’investissements privés dans le secteur des énergies renouvelables en Tunisie, y compris l’hydrogène. Pour mettre tout cela dans une feuille de route commune, nous travaillons sur un protocole d’accord sur les énergies renouvelables avec la Tunisie.

Le 4ème pilier est la migration. Nous avons tous les deux intérêt à briser le modèle commercial cynique du passeur. Nous travaillerons ensemble sur un partenariat opérationnel de lutte contre la contrebande. Cette année, l’UE fournira 100 millions d’euros à la Tunisie pour la gestion des frontières , mais aussi la recherche et le sauvetage, la lutte contre la contrebande et le retour. L’objectif est de soutenir une politique migratoire holistique ancrée dans le respect des droits de l’homme.

Le 5ème pilier, très important, concerne les contacts interpersonnels. La Tunisie a une population jeune et dynamique. Nous allons créer une fenêtre Tunisie dans le programme Erasmus+ d’une valeur de 10 millions d’euros pour soutenir les échanges d’étudiants . Et nous établirons des « partenariats de talents » pour donner aux jeunes tunisiens la possibilité d’étudier, de travailler ou de se former dans l’UE. Ils développeront de nouvelles compétences utiles à la modernisation de l’économie tunisienne ». C’est ce qu’a dit ce matin à Tunis la présidente de la commission européenne Ursula Von Der Leyen.