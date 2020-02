Volley – Championnat de Tunisie : programme de la 18e journée

Programme de la 18e journée du championnat de Tunisie de volley-ball, prévue ce samedi :

Salle Zouaoui (16h00):

ES Tunis – AS Marsa

Salle Dakhlaoui Sidi Bousaid- (à huis clos-16h00) :

Saydia Sidi Bousaid – UST Sfax

Salle Borj Louzir Soukra (18h00):

Tunisair Club – CSH Lif

Salle Olympique Sousse (16h00):

ES Sahel – MS Bousalem

Salle Béjaoui Sfax (16h00):

ASTT Sfax – CO Kelibia

Salle Béjaoui Sfax (18h00):

CS Sfaxien – AS Haouari

Classement avant la 18e journée

PTS J

1) Espérance ST 48 17

2) CS Sfaxien 47 17

3) ES Sahel 42 17

4) SS Boussaid 33 17

5) AS Marsa 31 17

6) CO Kelibia 25 17

7) MS Bousalem 20 17

8) UST Sfax 18 17

9) Tunisair Club 16 17

10) ASPTT Sfax 15 17

11) CS Hammam-lif 7 17

12) AS Haouaria 4 17