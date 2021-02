Volley – Championnat de Tunisie – programme du week-end

Programme des matches du championnat de Tunisie de volley-ball, prévus ce week-end :

Vendredi :

Poule B (9e journée) :

15h00 : ASPTT Sfax – AS Marsa

15h00 : F.Hammam-Ghezaz – CO Kélibia

17h30 : UST Sfax – CS Sfaxien

Dimanche 14 février :

Poule B (10e journée) :

15h00 : AS Marsa – F.Hammam-Ghezaz

15h00 : CS Sfaxien – ASPTT Sfax

15h00 : CO Kélibia – UST Sfax

Classement Pts J

CS Sfaxien 21 8 AS Marsa 19 8 COK Kélibia 13 8 UST Sfax 11 8 ASPTT Sfax 8 8 FH-Ghezaz 0 8

Samedi 13 février :

Poule A (10e journée) :

15h00 : US Carthage – S.Sidi Boussaid

15h00 : Etoile du Sahel – Espérance de Tunis

15h00 : MS Boussalem – Tunisair Club

Classement Pts J Espérance ST 27 9 ES Sahel 20 9 SS Sidi Bousaid 15 9 MS Bousalem 11 9 Tunisair club 5 9 US Carthage 3 9