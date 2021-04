Yassine Channoufi condamné à un an de prison !

La Chambre criminelle des affaires de corruption au Tribunal de première instance de Tunis a condamné, l’ancien candidat à la présidence de la République et l’homme d’affaires Yassine Channoufi, à un an de prison et à une amende de 300 mille dinars, rapporte Mosaique fm.

La Chambre a également prononcé un non-lieu au profit de Imed Trabelsi dans une affaire relative à la présentation de fausses déclarations à la Douane tunisienne et à la non présentation d’une garantie financière d’une valeur de 500 mille dinars pour des marchandises importées de l’étranger, au profit de Imed Trabelsi.Ces marchandises ont été retirées du port de Radès.