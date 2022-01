Zone Industrielle de Glo-Djigbé au Bénin : Recrutement de 1000 premiers salariés dans le textile

La mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026 va générer plus de 1.300.000 emplois directs. Moins d’une semaine après sa présentation au Palais des Congrès de Cotonou, les actions n’ont pas traîné. Le mercredi 12 janvier 2022 à la Mairie d’Abomey-Calavi, en présence du Ministre Modeste Tihounté Kerekou, la Société d’investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI) et l’APIEx en partenariat avec l’ANPE ont lancé un Programme de recrutement des 1000 premiers jeunes dans le textile au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé Zè.

L’objectif de ce programme est d’offrir aux groupes d’investisseurs de l’industrie textile qui s’installent dans la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, du personnel bien formé et qualifié. » Chers jeunes, ce que nous lançons aujourd’hui n’est que la première partie d’un dispositif plus global qui va nous conduire dans les 18 et 24 mois à recruter à peu près 15.000 jeunes de 18 à 30 ans » a déclaré le Directeur Général de l’APIEx, Monsieur Laurent GANGBES.

Tout a commencé en 2016 avec la volonté du Président de la République d’engager la transformation structurelle de notre économie et de faire du Bénin un hub industriel. De nouvelles mesures ont été prises pour améliorer le climat des affaires. En moins de 6 mois, la SIPI a signé avec plusieurs investisseurs, environ une vingtaine, pour un montant total d’investissement d’à peu près 400 millions de dollars. Et c’est ça qui nous amènent aujourd’hui vers vous parce que nous avons des investisseurs qui veulent installer dans la GDIZ trois unités intégrées de textiles, 4 unités de confection de vêtements et ces investisseurs ont besoin d’une main d’œuvre qualifiée a indiqué le Directeur Général de la SIPI, Monsieur Létondji BEHETON.

Après les mots de remerciement du Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Monsieur Angelo Evariste AHOUANDJINOU, la Directrice des Ressources Humaines de la SIPI, Madame AMSRI explique que le recrutement des 1000 premiers salariés se déroulera du 12 janvier au 30 janvier 2022 et ceci en plusieurs étapes : » À fin 2022, nous prévoyons de recruter 3000 jeunes « .

Pour s’inscrire, explique le Directeur Général de l’ANPE, Urbain AMEGBEDJI, les candidats doivent se rendre sur la plateforme https://www.azoli.bj à partir de leur téléphone mobile (Android/Iphone) ou d’un ordinateur. Ils peuvent également se rapprocher des antennes ANPE de leur département munis de leur pièce d’identité en cours de validité. Il rassure : » L’ANPE les accompagnera tout au long du processus de présélection par des séances d’information et de coaching pour les préparer aux tests de sélection des industries textiles. La démarche et l’inscription est totalement gratuite « .

Pour le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Monsieur Modeste KEREKOU, ces recrutements massifs viennent conforter la stratégie du Gouvernement de s’appuyer sur l’agro-industrie pour créer de la valeur et des emplois . » Chers jeunes, retenez que la mise en œuvre du PAG 2021-2026 va générer 1.300.000 emplois. Restez engagés et mobilisés » a t’il dit pour finir.