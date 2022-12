10 millions de dollars de la BAD à l’Ethiopie pour un forage géothermique

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a donné son feu vert, pour que le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) accorde un don remboursable de dix millions de dollars à l’Éthiopie pour réaliser un programme de forage géothermique qui ajoutera 50 mégawatts d’énergie renouvelable à son système électrique.



Le projet porté par la société Tulu Moye Geothermal Operations PLC (TMGO) prévoit de construire et d’exploiter une centrale électrique de 50 mégawatts dans le cadre d’une structure de type construction-propriété-exploitation-transfert. Le programme prévoit une deuxième phase de 100 mégawatts supplémentaires. Une fois achevé, ce sera le premier développement géothermique à grande échelle mené par le secteur privé et le premier producteur d’énergie indépendant en Éthiopie.



TMGO est détenu par Meridiam, une société multinationale basée à Paris et par Reykjavik Geothermal basée en Islande.

