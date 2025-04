113 000 tonnes de pain sont jetées annuellement en Tunisie !

La consommation de pain en Tunisie connaît une hausse importante pendant le mois de Ramadan, ce qui forcément exacerbe le problème du gaspillage alimentaire.

Chaque année, environ 113 000 tonnes de pain sont jetées, soit 42 kilogrammes par famille, selon Chokri Ben Rejeb, directeur général de l’Institut national de la consommation, qui s’exprimait dans l’émission Midi Eco sur les ondes de Mosaïque fm.

Il a précisé que ce chiffre correspond à 800 grammes de pain gaspillé chaque semaine par famille.

Ben Rejeb a, également, indiqué que le gaspillage alimentaire représente environ 5% des dépenses alimentaires des foyers tunisiens, avec le pain en tête (16%), suivi des céréales et des légumes. Il a ajouté que ce phénomène de gaspillage s’intensifie particulièrement pendant le mois de Ramadan, et concerne non seulement les plats préparés, mais aussi d’autres produits alimentaires.

Le lait et ses dérivés

Sur un autre registre, Chokri Ben Rejeb a révélé que 60% des produits laitiers collectés par les centres sont envoyés vers des centrales, tandis que 35 à 40% sont destinés à des usines traditionnelles, souvent sans les normes sanitaires adéquates, ce qui expose à un risque de transmission de maladies animales à l’homme, telles que la tuberculose.

Il a recommandé à toutes les usines de ce secteur d’adopter des machines de pasteurisation du lait, qui assurent un traitement thermique modéré, capable de tuer les germes nuisibles, à des températures comprises entre 65 et 70 degrés.

Stratégie nationale contre le gaspillage alimentaire

Une stratégie nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire verra le jour d’ici septembre 2025, à l’initiative de l’Institut national de la consommation (INC) et en collaboration avec les ministères concernés (commerce, agriculture, industrie.

Cette stratégie s’articulera autour de la sensibilisation sur les impacts du gaspillage alimentaire sur les plans socio-économique et environnemental, l’implication de toutes les parties prenantes (consommateur, industriels, hôteliers, restaurateurs, société civile…) dans la lutte contre ce phénomène, l’intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les programmes éducatifs et la mise en place d’un cadre réglementaire dédié.

Elle sera accompagnée d’un plan d’action fixant les responsabilités de chaque partie, a-t-il été précisé, lors d’une journée organisée à Tunis, à cet effet par l’INC en collaboration avec l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

A noter que le gaspillage alimentaire chez les ménages tunisiens s’est élevé à 5% des dépenses alimentaires s’établissant à 910 millions de dinars pour la seule année 2021, par exemple.

Les principaux aliments gaspillés sont le pain (16% des quantités consommées), les produits céréaliers (10%) et les légumes (7%).

Le gaspillage alimentaire constitue un défi majeur à l’échelle mondiale, mais également à l’échelle nationale, notamment en Tunisie où des quantités importantes de nourriture sont perdues ou gaspillées à chaque étape de la chaine de valeur alimentaire.

Rappelons également que la Tunisie occupe la première place en termes de gaspillage alimentaire dans le Maghreb et la deuxième position dans le monde arabe, avec un taux de 172 kg de nourriture gaspillée par personne chaque année, selon le rapport de l’Indice de gaspillage alimentaire pour l’année 2024 publié par le Programme des Nations unies pour l’environnement.