1,4 Milliard DT de pétrole vendu, et le déficit continue (ويني فلوس البترول)

Les revenus de l’Etap se sont améliorés en 2021, mais elle reste déficitaire. Dans son dernier bilan, publié sur son Site Internet, elle préfère dire que « le résultat de l’exercice 2021 s’est amélioré par rapport à l’année 2020 de 268 MDT » en mettant en valeur l’allègement du déficit. Ses revenus en commercialisation de brut, de gaz naturel et de gaz pseudo-liquide, se sont certes améliorés, mais l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (Etap), terminait déficitaire.

Quels sont les chiffres réels de l’Etap ?

En effet, le résultat net de l’exercice 2021 était négatif de 139 MDT selon son propre bilan, et l’amélioration dont parle le bilan de l’entreprise n’a été que dans la baisse du déficit qui était déjà de 407 MDT en 2020. Les revenus de l’Etap s’étaient pourtant améliorés. Selon le ministère tunisien des Finances (MTF), il est prévu que l’Etap termine l’exercice 2021 avec un déficit de 145 MDT, et non de seulement 139 MDT comme le dit l’entreprise (Et ce n’est pas la seule différence !).

Les ventes locales de l’Etap sur le marché tunisien pendant l’exercice 2021 lui ont rapporté en 2021 plus de 990 MDT, en hausse de 369,354 MDT par rapport à 2020. L’Etap exporte aussi du pétrole tunisien, et cela lui avait rapporté en 2021 presque 489,579 MDT, en hausse de plus de 178 MDT en glissement annuel (GA). Au total (Commissions, études & prestations et autres travaux), son chiffre d’affaires pour l’exercice 2021 a atteint 1, 651 Milliard DT ( dont 1,479 Milliard DT en ventes de pétrole ) contre 1, 026 Milliard DT en 2020, soit une augmentation de 625 MDT.

Le citoyen y perd à la pompe, mais l’Etap y gagne

Cette hausse, le management de cette entreprise publique, qui a le monopole du pétrole en Tunisie, l’explique par celle des revenus de commercialisation des hydrocarbures, de 300 MDT sur le pétrole brut, 276 MDT sur le gaz naturel et 49 MDT sur le GPL.

L’économie tunisienne, à travers l’Etap, profite aussi de la hausse internationale des prix du pétrole. Selon le bilan de l’entreprise, en effet, « la variation sur le brut résulte de la variation du prix de vente moyen, passant de 39,32 US$ en 2020 à 55,36 US$ en 2021, enregistrant un impact financier positif de 254 MDT. L’augmentation des quantités commercialisées de 468 mille barils, engendrant ainsi un impact financier positif de 52 MDT . Pour le gaz naturel, la variation du prix de vente moyen, passant de 221,13 US$ en 2020 à 268,38 US$ en 2021, enregistrant un impact financier positif de 128 MDT . La hausse des quantités commercialisées de 312,033 mille Tep, engendrant ainsi un impact financier positif de 195 MDT ».

L’Etap souffre aussi des variations du change du DT . Selon elle, en effet, « la variation du cours de change moyen (DT/US$) est passée de 2,8094 en 2020 à 2,7916 en 2021, générant ainsi un impact financier négatif de 6 MDT . Idem de la variation du cours de change moyen (DT/US$), qui est passée de 2,8176 en 2020 à 2,6353 en 2021, générant un impact financier négatif de 47 MDT. La variation sur gaz pseudo-liquide résulte de la variation du prix de vente moyen, qui est passée de 339,54 US$ en 2020 à 602,12 US$ en 2021, enregistrant un impact financier positif de 39 MDT. La variation du cours de change moyen (DT/US$) est passée de 2,7979 en 2020 à 2,8099 en 2021, générant ainsi un impact financier positif de 0,4 MDT. C’est le sas aussi de l’augmentation des quantités commercialisées de 9,8 mille TM, engendrant ainsi un impact financier positif de 9 MDT. Les autres produits d’exploitation ont accusé une hausse de l’ordre de 8,26 MDT (passant de 22,352 MDT en 2020 à 30,607 MDT en 2021).

Des différences de taille, entre les chiffres du MTF et ceux de l’Etap

Selon ce tableau du MTF, le total des charges d’exploitation de l’Etat cumulait en 2021 presque 1,513 Milliard DT. Il aurait enregistré une hausse de 51 MDT par rapport à l’année précédente selon l’Etap et de seulement 124 MDT selon le tableau du MTF. Différences entre les deux sources aussi, sur le volume des charges financières nettes. Elles seraient de 71,5 MDT, selon le MTF, et elles auraient augmenté de 128 MDT selon l’Etap, ce qui est déjà plus que les 71,5 MDT de l’Etap.

Le tout, sans compter les dettes, dont 250,7 MDT envers des banques étrangères, 555,5 MDT envers les banques locales et 300 MDT envers ses fournisseurs, selon le MTF. Le total, on n’en retrouve aucune trace dans le document du MTF qui ne sait peut-être pas faire l’addition. Cela sans compter, non plus les 322 MDT, en résultats négatifs reportés qui viendront en déduction des fonds propres, et pourraient être réduits lorsque l’entreprise réalisera un bénéfice.

Nous avons essayé de prendre plus d’informations à propos de ce rapport du ministère des Finances. Ce dernier a cependant refusé, comme d’habitude, de nous répondre !

*Synthèse du rapport annuel 2021 de l’Etap et du rapport du MTF