19 cas et tentatives de suicide au mois de mai 2021

19 cas et tentatives de suicide ont été enregistrés au mois de mai dernier dont 14 hommes et 5 femmes, a indiqué mardi le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Dans son rapport du mois de mai 2021, l’observatoire fait état de 07 suicides dans la catégorie âge de 16 à 25 ans.

Selon la même source, sur 14 actes, 10 ont été constatés par pendaison, un acte de suicide ou tentative de suicide par immolation, un autre par l’usage d’armes, un autre par ingestion de médicament et un denier par saut/précipitation.