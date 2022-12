1er label de commerce équitable en Tunisie

Les organisateurs de la première édition de la Foire d’Al Kahéna des produits agricoles et artisanaux, du 22 au 25 décembre à la Cité de la culture de Tunis, ont annoncé, jeudi 22 décembre, lors de l’émission hebdomadaire économique de la première chaine de la Télévision tunisienne, le lancement du premier label de commerce équitable en Tunisie sous le nom « label Al Kahéna ».

La manifestation à laquelle participe une centaine d’artisans et d’artisanes et de producteurs agricoles est organisée à l’initiative de l’Organisation de microcrédits Enda pour le monde arabe et la Caisse dépôts et de consignation avec le soutien financier de l’Agence française de développement et autres partenaires français.

Najia Gharbi, directrice générale de la caisse des dépôts et des consignations, entourée de la représentante de l’Organisation Enda pour le monde arabe a annoncé la nouvelle.

Les organisateurs ont convié les citoyens tunisiens à visiter la foire et à profiter de l’achat des produits exposés qui sont de très bonne qualité et garantis par des tests systématiques, moyennant des prix étudiés et répondant aux exigences du commerce équitable fondé sur le principe du producteur au consommateur.