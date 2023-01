2 milliards de dollars de la Banque mondiale au Maroc pour l’inclusion financière et numérique

Suite aux négociations entre le gouvernement marocain et la Banque mondiale, un financement additionnel sera approuvé en mars prochain pour soutenir les réformes en faveur de l’inclusion financière et numérique au Maroc. Le montant à injecter s’élève à 400 millions de dollars. Dernière tranche d’une série de trois opérations, le Financement à l’appui des politiques de développement (DPF) en faveur de l’inclusion financière et numérique s’appuie sur les réformes déjà engagées par les autorités dans ce domaine au profit des ménages et des entreprises, dont des startups et de jeunes entrepreneurs.

Ce nouveau programme a démarré en 2020 avec un premier prêt de 500 millions de dollars. En juin 2021, un deuxième prêt de 450 millions de dollars avait été approuvé par l’institution de Bretton Woods en faveur du même programme. Ainsi, avec cette troisième tranche devant être approuvée en mars, l’enveloppe dédiée à ce programme sera portée à 1,35 milliard de dollars. Il est à préciser que le «Financement à l’appui des politiques de développement en faveur de l’inclusion numérique et financière», programmé en trois tranches, s’inscrit dans la continuité de celui signé en 2019 (Financement à l’appui des politiques de développement en faveur de l’inclusion financière et de l’économie numérique) qui a bénéficié de 700 millions de dollars auprès de l’institution de Bretton Woods, pour contribuer notamment à la concrétisation de la stratégie nationale d’inclusion financière. Ainsi en cinq ans (2019-2023), la Banque mondiale a mobilisé 2,05 milliards de dollars pour appuyer les réformes en faveur de l’inclusion financière et numérique au Maroc.