20 ingénieurs tunisiens émigrent chaque jour, selon leur doyen

Le doyen de l’Ordre des ingénieurs, Kamel Sahnoun, a annoncé que 39 000 ingénieurs tunisiens ont quitté le pays durant les six dernières années , soit une moyenne de 6500 par an et 20 par jour.

C’est un chiffre alarmant, a-t-il dit, jeudi, sur Diwen fm.

Ila expliqué cet exode par le fait que les droits professionnels et moraux des ingénieurs ne sont pas assurés en Tunisie, ajoutant que le gouvernement tunisien fait peu cas des ingénieurs alors qu’ils sont recherchés et sollicités par les différents pays du monde, selon ses dires..