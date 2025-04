2025 sera l’année d’un C.A record pour Essoukna

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2024 est de 359 mDT à cause du retard dans l’achèvement d’un projet sis à El Menzah 9. Le chiffre d’affaires prévisionnel de ce projet est de 27.000 mDT. L’obtention du PV de récolement est prévue au cours du 1 er trimestre 2025. A la date du 31 décembre 2024, la société a réalisé des promesses de vente de 10,622 mDT sur ce projet.

Le total des ventes et promesses fermes a atteint au 31/12/2024 une valeur de 19,184 mDT (ventes : 359 mDT ; promesses : 18,825 mDT). A la fin de l’exercice financier 2024, trois projets sont en cours de construction à El Menzah 9, Manouba et la Nouvelle Médina 3.

– Dans une conjoncture de crise, Essoukna continue de vendre

Comme tout le secteur régulier de l’immobilier, Essoukna essaie de traverser sereinement la crise, et continue de travailler et de construire. Entre le 4ème trimestre 2024 et la période correspondante de 2023, le stock de terrains à bâtir était de 176,642 mDT, à seulement 16,325 mDT. La VA brut passait de 1,457 MDT à la fin 2023, à 2,2 MDT une année plus tard. En glissement annuel entre 2023 et 2024, le stock des travaux en cours était multiplié par deux et passait de 16,170 MDT à 35,395 MDT. Et c’est presque des ventes, qui augurent d’une meilleure année 2025, les avances reçues des clients, passaient de 1,211 MDT à la fin de l’exercice 2023, à 7,303 MDT à la fin de l’exercice 2024.

– Un CA record attendu, de 25 MDT

Pour 2025 en effet, Essoukna prévoit un chiffre d’affaires record de 25 MDT. Cela, à travers la concrétisation des promesses de ventes réalisées sur les projets sis à El Menzah 9, soit 10,7 MDT, surtout que l’obtention du PV de recolement est prévue au cours du 1er trimestre 2025. Mais aussi, la concrétisation des promesses de ventes du projet de la Manouba. Le PV de recolement pour ce projet est prévu pour le 2ème trimestre de l’exercice courant, et le projet devrait réaliser un chiffre d’affaires de 7,5 MDT. Et enfin, la réalisation de nouvelles ventes sur deux autres projet, pour un montant de 6,8 MDT.