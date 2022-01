28 levées de fonds, de 59 MDT, pour JoussourInvest

une année depuis le lancement du programme « JoussourINVEST », une plateforme qui met en relation des PMEs tunisiennes avec des sources de financement afin de leur permettre d’assurer un rééquilibrage de leur bilan, un développement de leur portefeuille d’activité visant à maintenir et à relancer leur croissance, c’est un bilan, plutôt honorable qui s’en dégage selon une dernière publication de la BVMT (Bourse de Tunis). En effet, ce sont 28 levées de fonds réalisées pour un montant total de 59 MDT, et 2 opérations de cash out ont été clôturées totalisant 2 MDT et 8 autres sont en cours de finalisation.

« Si les chiffres présentés paraissent modestes, il faut les mettre dans le contexte sanitaire qui a entouré le lancement de cette plateforme digitale et le gros travail de vulgarisation qu’il a fallu mener pour faire connaitre cette marketplace. Par ailleurs, comme l’a rappelé le DG de la Bourse de Tunis Bilel Sahnoun, manque à l’appel de ce dispositif, le nouveau marché alternatif (dans l’attente de l’arrêté ministériel) qui offrira un débouché de cash out.