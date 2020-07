3 propositions des promoteurs immobiliers pour pallier la mévente des logements due à la flambée des prix

Le président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers, Fahmi Chaabane, a affirmé, samedi, que les prix des logements se sont envolés de 100 pour cent, plaçant le citoyen tunisien dans l’incapacité d’en acquérir eu égard à la détérioration de son pouvoir d’achat et à la hausse du taux d’intérêt.

Cité par Mosaïque fm, il a estimé que le programme du premier logement mis en place par l’Etat a échoué en ce sens que seuls 1000 logements ont été vendus sur les 7500 construits.

Il a avancé trois propositions pour remédier à la situation et encourager les Tunisiens à acquérir des logements, la diminution du taux de marché immobilier et de la TVA et le retour à l’immatriculation foncière moyennant une redevance fixe.