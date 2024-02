30 mille forages anarchiques siphonnent la nappe phréatique

Malgré l’amélioration du taux de remplissage des barrages en Tunisie, qui a atteint 34 ,2 %, grâce aux précipitations des dernières semaines, les experts appellent toujours à la vigilance.

Dans des déclarations jeudi 22 février à Radio Mosaïque FM, l’expert en développement et ressources hydrauliques, Hassine Rhili, a évoqué les écarts de remplissage entre les barrages, variant entre 96% pour le barrage de Oued Zarga et 24% dans d’autres barrages, soulignant la nécessité d’optimiser l’action de mobilisation des eaux à travers le développement et l’extension du réseau de raccordement des barrages entre eux, en Tunisie, de manière à en faire un réseau circulaire propre à assurer un raccordement adéquat et efficace.

Au même moment, le piratage de la nappe phréatique s’est aggravé, selon des révélations faites par cet expert et d’autres responsables concernés dernièrement au quotidien Assabah.

Il existerait actuellement près de 30 mille forages anarchiques qui siphonnent sans relâche la nappe phréatique dans l’ensemble du pays, mais spécialement dans le kairouanais et la zone du Sud ouest.