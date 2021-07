30 453 832 HT d’investissements publicitaires en juin 2021, c’est-à-dire -38% par rapport Mai 2021, et certes +44% vs Juin 2020. Cette diminution a touché tous les média sauf la radio qui enregistre une progression de +61%. Et bien que la télévision ait occupé la part la plus importante (50%), elle a marqué une chute de -57%, alors que l’Affichage baisse de 1% et la Presse chute de 6%. Ces chiffres ont été rapportés par Med-Media

