31 octobre, date limite du dépôt des articles de presse sur la migration pour le concours de l’OIT

C’est au 31 de ce mois d’octobre 2022 qu’est fixée la date limite de dépôts des candidatures pour la 8ème édition du Concours mondial de presse sur la migration de main d’œuvre en 2022 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Le site WEB de l’OIT indiqué qu’il s’agit de récompenser des reportages équitables et équilibrés propres à contribuer à l’élimination de la xénophobie et de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants.

Le concours est ouvert aux journalistes professionnels et aux étudiants. Les articles seront appréciés par un Jury d’experts internationaux en migration et en journalisme. Les critères de sélection sont notamment la créativité, et la représentation positive des travailleurs migrants..

Le Palmarès sera proclamé en décembre 2022.