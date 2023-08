3380 entreprises industrielles 100% tunisiennes

Les entreprises 100% tunisiennes opérant dans le secteur de l’industrie en Tunisie se montent à 3380 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 973 sont totalement exportatrices, selon les données fournies récemment par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation.

Au même moment, les délais de traitement des dossiers de constitution des sociétés ont été améliorés grâce, entre autres, à l’espace d’incubateur unique instauré depuis mars 2018.

Ainsi, en avril 2023, le nombre des dossiers traités en moins de 96 heures a atteint 27 sur 288, soit 9,4%, taux passé à 10,9% en mai 2023 pour un nombre de dossiers s’élevant au total à 366, et à 16, 6% en mai 2023 pour un nombre de dossiers se montant au total à 307.

Avec 893 entreprises dont 149 totalement exportatrices, le secteur des industries agroalimentaires vient en tête, concernant le nombre des entreprises par secteurs, suivi par celuidu textile et habillement qui compte 871 entreprises dont 616 totalement exportatrices.

Troisième, le secteur des industries mécaniques et métallurgiques compte 408 entreprises dont 42 totalement exportatrices. Les entreprises tunisiennes opérant dans le secteur des industries chimiques se montent à 358 dont 37 totalement exportatrices, tandis que le secteur des industries électriques, électroniques et de l’électroménager compte 120 entreprises 100% tunisiennes dont 36 totalement exportatrices.

Les industries du bois, du liège et de l’ameublement comptent 134 entreprises dont 6 totalement exportatrices, tandis que le secteur des industries du cuir et de la chaussure compte 109 entreprises dont 57 totalement exportatrices, parallèlement à 190 entreprises opérant dans des industries diverses dont 22 totalement exportatrices.

Ces données expliquent la performance élevée du secteur du textile et habillement au niveau des exportations tunisiennes, étant formé à hauteur d’environ 70% d’entreprises totalement exportatrices.

Selon les derniers chiffres, les recettes réalisées par les exportations du secteur tunisien du textile et habillement ont atteint 5 milliards dinars au cours des six premiers mois de 2023. Et l’on peut imaginer le grand impact économique et financier à l’échelon tunisien, de ce montant, sans le système international injuste des changes dominé artificiellement par les devises dites fortes comme le dollar américain ou encore la monnaie européenne, l’euro.

Perspectives prometteuses

Aussi, la dynamique montrée dernièrement par les promoteurs tunisiens dans l’accès aux marchés africains à travers notamment la ZLECAF( Zone de libre échange continentale africaine) est à saluer , à plus d’un titre, comme voie pour la libération de cette dépendance imposée à l’égard des devises occidentales.

La dynamique industrielle vient donc au moment opportun, selon les experts, car, il n’y a pas de développement réel sans développement industriel.

Dans ce contexte, l’APII a signalé dans son site web un accroissement de 35,5% des investissements déclarées dans l’industrie en Tunisie durant les 6 premiers mois de 2023, de janvier à juin 2023. Les perspectives sont prometteuses.

Cette hausse du taux des investissements déclarées est appelée, en effet, à se maintenir, voire à s’améliorer durant la période à venir grâce à la prolongation jusqu’à décembre 2024 de la mesure relative à la prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits et aux financements de l’investissent d’une part et le taux du marché monétaire moyen, à hauteur de 3 points.

Cet encouragement devrait être suspendu le 30 juin 2023, mais un nouveau décret paru le 20 juillet 2023 au JORT l’a prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

Il bénéficie aux PME opérant dans le secteur agricole et les secteurs productifs, sauf le commerce, l’immobilier, le secteur financier, les hydrocarbures et les mines.

En matière d’emplois, l’APII signale que les entreprises industrielles 100% tunisiennes dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 emploient 244 mille personnes environ (exactement 243 mille 166). L’ITH (Industries du textile et habillement) viennent en tête avec plus de 69 mille employés, suivies par les IAA (Industries agroalimentaires) qui emploient environ 60 mille.

S.B.H