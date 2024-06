35 M€ de la KfW pour financer un câble sous-marin tunisien pour l’exportation d’électricité verte vers l’UE

La KfW a signé, au nom du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), un accord de prêt de 35 millions d’euros avec le fournisseur d’énergie tunisien STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz) pour un câble sous-marin de 200 kilomètres de long, selon un communiqué allemand en date 31 juin courant.

Ce projet permettra de connecter pour la première fois les réseaux électriques tunisien et italien. Le câble sous-marin à haute tension et l’infrastructure associée ont une capacité de 600 mégawatts. Dès 2028, les échanges d’électricité entre la Tunisie et l’UE seront possibles et d’importantes économies de CO2 seront réalisées.

« Dans un monde de plus en plus multipolaire, la coopération au développement est dans l’intérêt stratégique de l’Europe et de l’Allemagne », a déclaré Christiane Laibach, membre du comité exécutif de la KfW et responsable du financement international.

« Il s’agit de la sécurité de l’énergie et des matières premières et de la pérennisation des chaînes de valeur mondiales. C’est pourquoi la KfW soutient les opérateurs qui exploitent le formidable potentiel des énergies renouvelables en Tunisie, notamment l’éolien et le solaire. »

Le projet est réalisé par les deux gestionnaires de réseau STEG (Tunisie) et TERNA (Italie). L’UE a accordé au projet une subvention de 307,6 millions d’euros par le biais du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Parmi les autres donateurs figurent la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et le Fonds vert pour le climat.

Le projet est l’un des projets phares de l’initiative Global Gateway de l’UE, qui soutient spécifiquement des projets et des pays partenaires d’importance géopolitique.