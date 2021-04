3663 prisonniers et agents pénitentiaires rétablis du covid

Le porte-parole du Comité général des prisons et de la rééducation, Sofiene Mezghiche, a déclaré au micro de Mosaique FM, ce mardi 27 avril 2021, que la campagne de vaccination au profit des agents pénitentiaires de Mornaguia et de Sfax, a été lancée. 80 agents ont ainsi reçu le vaccin. La direction des prisons est en train de coordonner pour permettre aux autres agents de bénéficier de ce service de santé.

Il a, par ailleurs, souligné que le nombre total des cas positifs parmi les prisonniers ne dépasse pas les six et que celui des agents positifs est de 50, qui sont actuellement en auto-confinement.

Sofiene Mezghiche a ajouté que depuis le début de la pandémie jusqu’à ce jour, 1735 guérisons ont été enregistrées parmi les prisonniers et 1982 parmi les agents pénitentiaires, il a, d’autre part, souligné que la situation épidémique est désormais stable dans les prisons.