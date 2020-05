368 entreprises ont adhéré à la ligne de dotation de soutien à la restructuration financière des PME

Le ministre de l’industrie, des petites et moyennes entreprises, Salah Ben Youssef, a indiqué que 368 entreprises ont adhéré à la ligne de dotation de soutien à la restructuration financière des petites et moyennes entreprises, jusqu’au 28 mai courant, fournissant ainsi environ 14 mille postes de travail.

Quelque 84 dossiers moyennant des investissements de 179 millions de dinars ont été approuvés au cours des travaux de la commission consultative sur la ligne de Dotation de Soutien à la Restructuration Financière des PME réunie vendredi au siège du ministère.

Cette rencontre a permis d’examiner 7 dossiers d’entreprises actives dans des différents secteurs industriels.

La ligne de dotation, créée en 2018, intervient pour financer l’étude du diagnostic financier et économique et les opérations d’accompagnement auprès des banques et des institutions financières ainsi que le suivi de l’exécution du programme de restructuration financière dans la limite d’un montant maximum fixé à 15.000 dinars au titre d’une seule entreprise, calculé conformément au cahier des charges type prévu par l’article 11 du décret gouvernemental.