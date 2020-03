38 commerçants retirés de la liste d’approvisionnement en produits subventionnés

Quelque 38 commerçants ont été retirés de la liste d’approvisionnement en produits subventionnés suite à des infractions commises, a annoncé mardi, la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques.

A cet égard, les infractions économiques se sont inscrites en hausse depuis le début du mois de mars, pour atteindre 1487, a ajouté la direction, notant que 13 mille visites de terrain ont été effectuées par ses équipes dans le cadre de la lutte contre le monopole et la manipulation des prix à cause des craintes de la propagation du Covid-19.

La même source a fait savoir que près de 125 infractions économiques portant sur la spéculation et la manipulation des prix ont été enregistrées par les brigades de contrôle économique, suite aux réclamations des citoyens et ce les 22 et 23 mars 2020, dates du démarrage du confinement total imposé par le gouvernement. .

A cet égard, 34 tonnes de produits alimentaires, 3000 litres de lait et 1650 produits de nettoyage et de désinfection ont été saisis, au cours de ces deux jours.

La direction a mis l’accent sur l’évolution de la participation des citoyens à travers les réclamations sur les infractions commerciales ce qui est à même de contribuer au renforcement des efforts du contrôle économique faisant remarquer que l’activation du système de réception etde traitement des plaintes a conférer davantage d’efficacité aux activités de contrôle et de déplacement des brigades de contrôle sur terrain.