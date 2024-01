3ème fête culinaire tuniso-italienne

Dans le cadre de la promotion et la valorisation des produits agroalimentaires tunisiens et des projets agricoles innovants qui pourraient enrichir notre patrimoine culturel culinaire, IDC EXPO organise en partenariat avec l’Association italienne GPN et l’Académie italienne HO .RE. CA., la troisième édition du salon « La Fête Culinaire » , à la Cité des sciences de Tunis, les 9 et 10 Février 2024.

Selon des médias électroniques, ces deux jours dédiés à l’art culinaire tendent à faire découvrir une symphonie de saveurs, une explosion de goûts et un voyage gustatif inoubliable, le tout dans un cadre convivial et festif.

Un événement destiné aux professionnels aussi bien qu’au grand public : c’est un rendez-vous d’échange entre les différents corps de métier du secteur et un moment agréable à passer en famille ou entre amis.

L’événement sera honoré par la présence de chefs cuisiniers de renommée tunisiens et italiens, accentuant le prestige de l’Italie en tant qu’invitée d’honneur. Des chefs membres des deux associations partenaires contribueront à faire de cette manifestation une expérience culinaire inoubliable.

Au programme, une exposition-vente et des stands dédiés à la présentation et à la dégustation de différents produits. Les participants auront également l’opportunité de découvrir des Shows Cooking animés par les chefs invités.