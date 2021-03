4 entreprises publiques short-listées par l’UGTT pour la réforme

L’UGTT a lancé mercredi son Forum des entreprises publiques en présence d’experts économiques et de représentants de la présidence du gouvernement et de la BCT à l’effet de définir une méthodologie de travail et présenter des propositions pour la réformes des entreprises d’Etat.

Le secrétaire général de l’Organisation ouvrière, Noureddine Tabboubi, a précisé que cette réforme commencera par quatre sociétés, à savoir Tunisair, Al-Fouladh, la STAM et l’Office des terres domaniales.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a lancé un appel à toutes les parties pour trouver des solutions dans les plus brefs délais et partager le fardeau.