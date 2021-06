4 régions concernées par le confinement total

Kairouan, Siliana, Zaghouan et Béja sont des régions concernées par le confinement total, a indiqué, dimanche, la présidence du gouvernement.

Le taux de contamination dans ces régions dépasse les 400 cas par 100 mille habitants ces derniers 14 jours, selon une mise à jour des données jusqu’au 19 juin courant, a-t-elle indiqué, dans un communiqué.

Le chef du gouvernement a donné des instructions aux gouverneurs, selon la même source, pour veiller à l’application de toutes les mesures relatives au confinement total, telles que mentionnées dans le décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Covid-19.

Les sont également appelés à publier une décision détaillant les mesures et exceptions faites à cet égard et lui fournir des rapports détaillés quotidiens.

Samedi, 26 juin 2021, le chef du gouvernement Hichem Mechichi a décidé d’imposer un confinement total dans les gouvernorats dont le taux de contamination est de 400 cas par 100 mille habitants et ce, à partir de dimanche 20 juin.

Des centres régionaux de mise en quarantaine seront créés pour accueillir les cas positifs et des hôpitaux de campagne installés pour la prise en charge des cas, tout en prenant en considération l’approvisionnement en oxygène et l’organisation des campagnes de dépistage.

Les laboratoires seront également fournis en équipements nécessaires pour les aider à pouvoir identifier le variant du covid-19, tout en accentuant la campagne de vaccination.