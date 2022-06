4 startups libyennes au salon VivaTech 2022 à Paris

Dans le cadre du projet Raqam-e financé par Expertise France, quatre startups libyennes assistent au salon VivaTech 2022 qui se déroule du 15 au 18 juin à Paris. Les startups libyennes sélectionnées pour participer à ce salon opèrent dans différents secteurs d’activité : Presto eat dans la livraison de repas, Elham Education dans la formation en ligne, She Codes dans la formation des jeunes et des femmes au codage et Golden Gateway dans l’appui au secteur public dans sa transformation numérique. Pour rappel, VivaTech est un événement annuel qui réunit des startups, des investisseurs, des universitaires et des personnalités politiques du monde entier.

