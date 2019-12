45 associations sportives n’ont pas déclaré leur patrimoine

L’Instance nationale pour la lutte contre la corruption a adressé, ce jeudi 26 décembre 2019, une correspondance au ministère de la Jeunesse et du Sport et aux associations sportives, comportant la liste des présidents des structures sportives et leurs données personnelles.

Trois associations uniquement s’y sont conformés tandis que 45 autres s’en sont abstenus. 20 présidents d’associations sur 111 et 36 présidents de fédérations sportives sur 47 ont déclaré leur patrimoine.

L’INLUCC a, de ce fait, réaffirmé l’obligation de respecter les dispositions de la loi, nous apprend Mosaïque fm.