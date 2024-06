52 millions de menaces électroniques, dont 40 Millions par e-mail

Maroc-Trend Micro Incorporated, un leader mondial de la cybersécurité, a annoncé les conclusions de son Rapport annuel sur la cybersécurité 2023, qui révèle qu’il a bloqué plus de 161 milliards de menaces, marquant une augmentation annuelle significative de 10% par rapport aux chiffres mondiaux de l’année précédente et a émis un avertissement, soulignant que les attaquants utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées pour cibler un plus petit nombre de victimes, ce qui pourrait entraîner des gains financiers plus élevés.

Au Maroc, Trend Micro a effectivement bloqué et détecté plus de 52 millions de menaces. Cela inclut la prévention de plus de 40 millions de menaces par e-mail et de plus de 1,6 million d’attaques malveillantes de victimes d’URL. De plus, Trend Micro a identifié et stoppé plus de 3,7 millions d’attaques de logiciels malveillants, mettant en valeur son expertise en matière de protection des actifs numériques dans le pays.

» Dans le domaine de la cybersécurité, une violation n’est pas toujours une catastrophe en soi; c’est plutôt souvent notre réponse qui peut la transformer en un défi ou une crise majeur », a déclaré Assad Arabi, directeur général, Africa & Venture Markets, Trend Micro. « Chez Trend Micro, nous comprenons cette distinction essentielle. Nous aidons les organisations à garder une longueur d’avance sur les cybermenaces en adoptant les dernières solutions, y compris l’intégration transparente de l’IA. Notre approche proactive nous permet d’anticiper et de traiter les violations potentielles avant qu’elles ne dégénèrent. Notre rapport annuel témoigne de cet engagement, montrant comment nous gérons et atténuons les violations, transformant les crises potentielles en opportunités de résilience et de croissance ».

Dans le cadre de son engagement continu à renforcer la sensibilisation à la cybersécurité, Trend Micro participera à GITEX Africa, qui se déroulera du 29 au 31 mai au Maroc. Cet engagement souligne l’engagement de Trend Micro à favoriser un environnement numérique plus sécurisé en partageant des informations, en présentant des innovations et en collaborant avec les leaders de l’industrie et les parties prenantes lors de l’un des principaux événements technologiques d’Afrique.