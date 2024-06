54 tentatives de fraude ont été mises à l’échec lors du passage de la première épreuve de l’examen du baccalauréat

« 54 tentatives de fraude ont été mises à l’échec mercredi lors du passage de la première épreuve de l’examen du baccalauréat », a fait savoir mercredi la ministre de l’éducation, Saloua Abassi.

Dans une interview accordée à l’agence TAP, la ministre a souligné que plusieurs mesures ont été prises cette année pour améliorer et centraliser la surveillance électronique des épreuves écrites de l’examen du baccalauréat

Elle a souligné que cette mesure permet de garantir l’équité entre tous les enseignants, puisque la répartition des tâches de surveillance se fait sous la supervision instantanée du ministère et toute absence devra être justifiée et autorisée par le comité médical.

Par ailleurs, la ministre de l’éducation a signalé qu’il a été décidé de renforcer la présence des inspecteurs (586) dans tous les centres pour renforcer le contrôle et la surveillance aux niveaux central et régional.

En outre, les salles d’examen ont été éloignées des salles informatiques afin d’éviter toute éventuelle exploitation des équipements informatiques pour frauder.

Saloua Abassi a ajouté qu’il a été également décidé de ne permettre l’utilisation du téléphone portable qu’au chef du centre d’examen. Il sera, en revanche interdit à tous les candidats, les enseignants et les inspecteurs.

La ministre de l’éducation a révélé que la personne ayant publié les photos de l’épreuve de philosophie pour les sections Informatique et Lettres environ 20 minutes après le début de l’épreuve est un adulte et non pas un élève. Elle a ajouté que la plupart des pages ayant publié des commentaires dès la diffusion des photos sont gérées par des administrateurs situés en dehors de la Tunisie signalant que certains élèves sont victimes de réseaux criminels organisés actifs dans la fraude.

Saloua Abassi a estimé que la lutte contre la fraude dans les examens nationaux nécessite la mise en place d’une stratégie nationale basée sur la sécurisation de l’espace cybernétique.

Les épreuves écrites de la session principale de l’examen du baccalauréat 2024 ont démarré mercredi et se poursuivront jusqu’au 12 juin. Les résultats seront proclamés le 25 juin 2024.