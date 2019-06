6 nouveau-nés décèdent à l’hôpital de Nabeul

Six nouveau-nés sont décédés à l’hôpital Taher Maamouri de Nabeul, plus précisément au service de néonatologie de l’établissement, a confirmé, mardi, la directrice régionale de la Santé à Nabeul Dalal Zouaoui Barouni.

Dans une déclaration à Shems fm, elle a affirmé qu’il s’agit de cas de mort naturelle due à des « naissances précoces et difficiles », poids insuffisant et hypoxie (manque d’apport en oxygène), soulignant que le staff médical a inlassablement tenté de sauver les six bébés.

Elle a enfin indiqué que les décès ne sont pas intervenus le même jour, mais à différentes périodes, ajoutant que des investigations sont en cours pour déterminer les causes du décès qui, a-t-elle dit, ne sont pas communes.