6 pays européens catégoriquement contre l’extension de l’offensive israélienne à Gaza

Six pays européens ont exprimé leur ferme opposition aux plans israéliens d’étendre son offensive militaire dans la bande de Gaza, avertissant que cela « marquerait une nouvelle escalade dangereuse » dans le conflit en cours.

Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères d’Espagne, d’Islande, d’Irlande, du Luxembourg, de Norvège et de Slovénie indiquent que ces projets « franchiraient une nouvelle ligne » et « mettraient en danger toute perspective d’une solution viable à deux États » au conflit israélo-palestinien.

Ces pays, dont cinq ont récemment reconnu l’État palestinien (à l’exception du Luxembourg), soulignent qu’une escalade militaire « aggraverait une situation déjà catastrophique » pour les civils palestiniens et mettrait en danger la vie des otages détenus à Gaza.

Les ministres demandent également à Israël de « lever immédiatement le blocus » imposé à l’aide humanitaire destinée à Gaza, qui a provoqué des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, augmentant les craintes de famine.

« Ce dont nous avons besoin plus que jamais, c’est la reprise du cessez-le-feu et la libération inconditionnelle de tous les otages, » concluent-ils dans leur déclaration.

